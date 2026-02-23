Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Giriş: 23.02.2026 - 12:25
        Nevşehir'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 217 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 217 lira ceza uyguladı.

        Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

