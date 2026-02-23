Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı

        Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı yakalandı

        Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

        Nevşehir'de bir mağdur, internetten sattığı cep telefonu karşılığında aldığı çeyrek altının sahte çıkması üzerine ihbarda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu A.Ş. ile F.Ş'nin Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'da internetten satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle iletişime geçip, ürünü elden teslim almak için adreslerine veya buluşma noktalarına giderek cep telefonunu teslim aldıkları, karşı tarafa ise bijuteriden satın aldıkları sahte yarım ve çeyrek altınları verdiklerini belirledi.

        Bu yöntemle 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki bir firmadan araç kiraladıklarını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı Nevşehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, sahte 15 çeyrek ve 2 yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu, 2 havalı tabanca, bir miktar para ile sahte araç plakası ele geçirildi.

        Şüpheliler A.Ş. ile F.Ş'yi gözaltına alan ekipler, kullandıkları aracı ise çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Sahte altın ile 15 kişiyi dolandırmışlar: 2 gözaltı
        Sahte altın ile 15 kişiyi dolandırmışlar: 2 gözaltı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Buzlu camla trafiğe çıktı, kazaya neden oldu: 2 yaralı
        Buzlu camla trafiğe çıktı, kazaya neden oldu: 2 yaralı
        Nevşehir'de tarihi caminin istinat duvarı çöktü; o anlar kamerada
        Nevşehir'de tarihi caminin istinat duvarı çöktü; o anlar kamerada
        Nevşehir'de caminin istinat duvarının yıkılması güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de caminin istinat duvarının yıkılması güvenlik kamerasında