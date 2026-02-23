Nevşehir'de ramazan ayı etkinlikleri konserle devam etti
Nevşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül sahne aldı.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik semazen gösterisiyle başladı.
Daha sonra sahne alan Önül, programda çeşitli ilahiler seslendirdi, seyirciler de eşlik etti.
Konserin ardından Belediye Başkanı Rasim Arı, Önül'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak tabak hediye etti.
