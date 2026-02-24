Canlı
        Nevşehir Haberleri

        Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş alanlarını denetledi

        Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunması amacıyla sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş alanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:55
        Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş alanlarını denetledi

        Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunması amacıyla sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş alanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada uçuş günü ve yolcu sayısı bakımından sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, balonların iniş ve kalkış alanlarında saha sorunlarının yerinde tespiti adına denetim yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kapadokya'da önceliğin doğal ve arkeolojik kültürel mirası korumak ve geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

        Bölgedeki peribacası, doğal kaya oluşumları ve tarihi alanların zarar görmesi halinde turizm faaliyetlerinin bir anlam ifade etmeyeceğini vurgulayan Aslanbay, şunları kaydetti:

        "Turizm, doğayı ve kültürü desteklediği ve beslediği ölçüde yararlıdır ve gerçek amacına ulaşır. Tüm turizm faaliyetlerinin bu yaklaşımla planlanması ve düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek uçuş faaliyetlerinin belirli esaslar çerçevesinde gerçekleşmesi adına denetimlerimiz aralıksız sürecek. Uçuş faaliyetlerinde özellikle balon ve yolcu transferi süreçlerinde, sit alanlarına zarar verilmemesi adına denetimlerimiz önem arz ediyor. Yapacağımız düzenleme ve denetimlerle Kapadokya'yı korurken, turizm faaliyetlerinde de hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz."

