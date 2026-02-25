Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

        Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

        Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

        Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay tarafından ağırlanan Neves, Kapadokya'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle ilgili bilgi aldı.

        İkili arasındaki görüşmede, Kapadokya'nın turizm potansiyeli ve uluslararası işbirliği imkanları konuşuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, bölgenin gelecek nesillere korunarak aktarılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya'nın barındırdığı ortak kültürel miras unsurlarının milletlerarası etkileşime sağladığı katkıları ele aldıklarını dile getiren Aslanbay, "Bu etkileşimi güçlendirmek ve ilişkileri pekiştirmek adına yürütülecek ortak proje ve organizasyonlar üzerine istişarede bulunduk." ifadesini kullandı.

        Büyükelçi Neves'e, Brezilya Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Ömer Tosun da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü
        Nevşehir'de 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü
        Nevşehir'de girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste günde 2 ton mantar...
        Nevşehir'de girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste günde 2 ton mantar...
        Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş...
        Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş...
        Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Sıcak hava balon uçuşlarına denetim
        Sıcak hava balon uçuşlarına denetim
        Nevşehir'de çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi
        Nevşehir'de çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi