        Nevşehir'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 00:57
        Nevşehir'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, il genelinde kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

        Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 27 Şubat Cuma günü il genelinde 'taşıma yoluyla eğitime erişim' kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verilmiştir. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir."

