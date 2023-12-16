Nevşehir'de "Ateş başında Gazze nöbeti" etkinliği düzenlendi

Nevşehir'de, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkına destek amacıyla "Ateş başında Gazze nöbeti" etkinliği yapıldı.

Nevşehir Genç İHH Teşkilatınca Kurşunlu Camisi önünde gerçekleştirilen programa katılan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Yakılan ateşin başında bir araya gelen katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Genç İHH İl Temsilcisi Mehmet Berat Tural, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze halkına yönelik soykırım uyguladığını, bu durumun vicdanları kanattığını söyledi.

Gazze'de her gün çocuk, yaşlı ayrımı gözetilmeden sivillerin topluca katledildiğini kaydeden Tural, bu sürecin insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade etti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den beri binlerce çocuğun katledildiğini dile getiren Tural, şöyle konuştu:

"Babalar çocuklarını poşetlerin içinde taşıdı. İnsanlar enkaz altındaki cenazelerini bulamaz oldu. Arama kurtarma ve sağlık yardımı bile Gazze'ye giremiyor. Dünyanın bütün liderlerine çağrımızdır, Gazze'ye insani yardımların gitmesi için biz hazırız, ümmetin yiğitleri, esnafımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, işçimiz, çiftçimiz hazırdır. Biz Gazze'nin yaralarını sarmak istiyoruz. Sadece ekmek gönderen değil, ellerinden de tutan olmak istiyoruz."

Etkinliğin, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kentin farklı noktalarında sürdürüleceği öğrenildi.