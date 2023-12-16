Premier Lig'de korkutan olay! Kaptan bir anda yere yığıldı
Luton Town forması giyen Tom Lockyer, Bournemouth ile oynanan maçta bir anda yere yığıldı! İki takım oyuncuları soyunma odasına gitti
İngiltere Premier League'in 17. haftasında Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Luton Town oyuncusu Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. Oyunun durmasının ardından Sağlık ekipleri oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalede bulundu. 29 yaşındaki stoper oyuncusu sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Lockyer hemen tedavi altına alınırken Müsabaka durduruldu.
Luton Town kulüp doktrorunun yaptığı açıklamaya göre tecrübeli futbolcunun bilincinin açık olduğu kaydedildi.
Yaşanan talihsiz olayın ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
Maçın ertelenme haberi stadyumdan taraftarlara anons edilirken, iki takım futbolcuları ve tribündeki taraftarlar ortak şekilde Tom Lockyer'e destek alkışında bulundu.