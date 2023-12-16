Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Tarihi caminin anahtarı ve yardım sandığını çalıp kaçtı

        NEVŞEHİR'deki tarihi Kurşunlu Camisi'nin 300 yıllık olduğu değerlendirilen anahtarını ve yardım sandığını çalan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi caminin anahtarı ve yardım sandığını çalıp kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'deki tarihi Kurşunlu Camisi'nin 300 yıllık olduğu değerlendirilen anahtarını ve yardım sandığını çalan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Aralık'ta, Acıgöl ilçesindeki 300 yıllık tarihi Kurşunlu Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazının ardından camiye giren Dursun Y., bir süre içeride dolaştıktan sonra yardım sandığını gördü. Sandığı kontrol eden Dursun Y., daha sonra imam odasına girdi. Duvarda asılı, yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen cami kapısının anahtarını çalan Dursun Y., aldığı diğer anahtarla da yardım sandığını açtı. 300 yıllık anahtarı ve sandığın içindeki paraları alan Dursun Y., camiden uzaklaştı. Camideki yardım sandığının açık olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, hırsızlık şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Parmak izi ve güvenlik kamerası incelenmesi üzerine kimliği tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Dursun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

        Kurşunlu Cami Yaptırma, Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez yaptığı açıklamada, "Camimize, öğle ve ikindi vakitleri arasında bilinmeyen bir kişi girerek, cami içinde bulunan yardım kasasını zorlayarak açıyor. İçinde ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Paraları alıp gidiyor. Bu kişi kasanın ve caminin anahtarını da alıp götürüyor. Görevli arkadaşlar olay yerine gelip gerekli incelemelerde bulundu. Şu anda yapılan incelemelerin sonucunu da merak ediyoruz. Yapılan çok büyük bir terbiyesizlik, ayıp. Camimiz tarihi bir cami olmasına rağmen bütün güvenlik sistemimiz var. Camimiz 300 yıllık tarihi bir cami ve kapı anahtarının da 300 yıllık olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de bir şüphelinin camiden para çalması güvenlik kamerasınca kayded...
        Nevşehir'de bir şüphelinin camiden para çalması güvenlik kamerasınca kayded...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de konuştu:
        Nevşehir Lisesi öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Nevşehir Lisesi öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
        Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
        KÜN Rektörü Karasar, COP28 İklim Değişikliği Konferansına katıldı
        KÜN Rektörü Karasar, COP28 İklim Değişikliği Konferansına katıldı
        35 yıllık çanak ustası müzelerdeki eserlerin benzerlerini yapıyor
        35 yıllık çanak ustası müzelerdeki eserlerin benzerlerini yapıyor