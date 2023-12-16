Tarihi caminin anahtarı ve yardım sandığını çalıp kaçtı

NEVŞEHİR'deki tarihi Kurşunlu Camisi'nin 300 yıllık olduğu değerlendirilen anahtarını ve yardım sandığını çalan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Aralık'ta, Acıgöl ilçesindeki 300 yıllık tarihi Kurşunlu Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazının ardından camiye giren Dursun Y., bir süre içeride dolaştıktan sonra yardım sandığını gördü. Sandığı kontrol eden Dursun Y., daha sonra imam odasına girdi. Duvarda asılı, yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen cami kapısının anahtarını çalan Dursun Y., aldığı diğer anahtarla da yardım sandığını açtı. 300 yıllık anahtarı ve sandığın içindeki paraları alan Dursun Y., camiden uzaklaştı. Camideki yardım sandığının açık olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, hırsızlık şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Parmak izi ve güvenlik kamerası incelenmesi üzerine kimliği tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Dursun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Kurşunlu Cami Yaptırma, Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez yaptığı açıklamada, "Camimize, öğle ve ikindi vakitleri arasında bilinmeyen bir kişi girerek, cami içinde bulunan yardım kasasını zorlayarak açıyor. İçinde ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Paraları alıp gidiyor. Bu kişi kasanın ve caminin anahtarını da alıp götürüyor. Görevli arkadaşlar olay yerine gelip gerekli incelemelerde bulundu. Şu anda yapılan incelemelerin sonucunu da merak ediyoruz. Yapılan çok büyük bir terbiyesizlik, ayıp. Camimiz tarihi bir cami olmasına rağmen bütün güvenlik sistemimiz var. Camimiz 300 yıllık tarihi bir cami ve kapı anahtarının da 300 yıllık olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.