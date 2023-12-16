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        Nevşehir'de bir şüphelinin camiden para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Nevşehir'de, camideki bağış sandığından para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:07
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        Nevşehir'de bir şüphelinin camiden para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Nevşehir'de, camideki bağış sandığından para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

        Camicedit Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi görevlileri, bağış sandığının kapağının açıldığını, cami kapısındaki anahtarın yerinde olmadığını fark ederek, polise bilgi verdi.

        Güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, cemaatin olmadığı vakitte camiye gelen kişinin yardım sandığının kapağını zorla açarak içindeki paraları aldığını belirledi.

        Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli D.Y'yi Acıgöl ilçesinde yakaladı.

        D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kurşunlu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez, gazetecilere, "Camiye giren kişi yardım için toplanan ve ne kadar olduğunu bilmediğimiz parayı alıp gitmiş. Caminin kapısındaki anahtarı da alıp götürmüş." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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