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        Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

        Nevşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:24
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        Nevşehir'de yakalanan 11 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
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        Nevşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        183 personelin katıldığı, 641 yabancı uyruklunun kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada yurda yasa dışı yollardan giren ve seyahat belgesi bulunmayan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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