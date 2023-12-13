Nevşehir'de yakalanan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı ile vize ihlali yapan Türkmenistan uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.