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        Nevşehir'de yakalanan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

        Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:03
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        Nevşehir'de yakalanan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
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        Nevşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı ile vize ihlali yapan Türkmenistan uyrukluyu yakaladı.

        Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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