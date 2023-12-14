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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz iOS 17.2 güncellemesi sonrası pil ömrü kısaldı mı? - Apple iPhone - Teknoloji Haberleri

        iOS 17.2 güncellemesi sonrası pil ömrü kısaldı mı?

        Apple, bu haftanın başlarında yeni uygulaması 'Journal'i piyasaya çıkartan (Günlük) ve birkaç hata düzeltmesi içeren iOS 17.2'yi piyasaya sürdü. Ancak kullanıcılar, indirdikten sonra iPhone'larının pil ömrünün düştüğünü iddia eden sosyal medya gönderileri ile gündeme oturdu. Bunun yanı sıra iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve platformlar arası uygulamalar ve oyunlar geliştiren bir kullanıcı ise, 17.2 güncellemesinin ardından 15 Pro Max'ın oldukça iyi bir batarya süresine sahip olduğunu vurguladı

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 14.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:11
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        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
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        Apple yeni nesil akıllı telefonu iPhone 15’in tanıtımını gerçekleştirdiği günden bu yana bazı sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İlk olarak lansmandan birkaç gün sonra titanyum kasaya sahip iPhone 15’lerde aşırı ısınma problemleri gündeme geldi. Hatta bazı kullanıcılar bu sıcaklığın ellerini yakacak seviyelere yükseldiğini dahi belirtti.

        Şirket, bu ısınma probleminin yazılımsal bir sorun olduğunu ve ilk güncelleme ile düzeltileceğini beliterek hızlı bir güncelleme yayınladı. Daha sonrasında ise kullanıcıların bu şikayetlerinin ortadan kalktığı söylendi.

        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti! Haberi Görüntüle

        PİL PROBLEMİ BAŞ GÖSTERDİ

        Apple tarafından geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu güncelleme İos 17.2 ile şirket yeni uygulaması ‘Journal’i (Günlük) tanıttı. Günlük anları ve hayatın özel olaylarını yansıtan yeni bir uygulama olan Journal'in yanı sıra birkaç hata düzeltmesini içerdiği belirtilen güncelleme sonrası sosyal medya üzerinde iPhone kullanıcıları tarafından pil ömrünün ciddi ölçüde düştüğüne dair açıklamalar ortaya çıktı. Daily Mail’in bildirdiğine göre, birkaç hüsrana uğramış kullanıcı, sorunu tartışmak için X'e (eski adıyla Twitter) gitti ve biri artık iPhone'larını gün boyunca birkaç kez şarj etmek zorunda kaldıklarını iddia etti.

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        “İPHONE 15’TE SORUN YAŞAMIYORUZ”

        Ortaya çıkan bu pil sorunu tartışmasına Apple için platformlar arası oyunlar ve uygulamalar geliştiren bir isim de katıldı. 2009'dan bu yana iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve platformlar arası uygulamalar ve oyunlar geliştiren Swift ve C++ geliştiricisi Ramiro Rafart ise, 17.2 güncellemesinin ardından 15 Pro Max’ın oldukça iyi bir batarya süresine sahip olduğunu vurguladı. Rafart paylaşımında, “iOS 17.2'de iPhone 15 Pro Max ile pil çok iyi #iOS17” ifadelerini kullandı.

        ESKİ MODELLERİ ETKİLİYOR OLABİLİR

        Bilindiği üzere daha önce tartışmalara da sebep olan şekilde ABD’li üretici yeni modelleri çıktıkça, yeni güncellemelerinde eski modelleri yavaşlatan bir sistem kullanıyor. Hatta bunu resmi olarak kabul eden markanın Fransa’da bunu yapmasını yasaklayan bir kanun dahi çıkartılmıştı. Apple’ın piyasaya sürdüğü iOS 17.2 güncellemesinin ardından gündeme gelen pil ömrü sorunlarının birçoğunun da 15 modeli değil daha eski seri iPhone modelleri için olduğu göze çarpıyor.

        Düşen pil ömrü ile ilgili güncellemenin arka plan uygulamalarını kullanmasını sebep olarak gösteren ve bu durumun geçici olabileceğini vurgulayan ZDNet'te araştırmacı olan Adrian Kingsley-Hughes, "Bir iPhone'a yeni bir işletim sistemi yüklemek, indekslemeden pili yeniden kalibre etmeye kadar arka planda birçok şeyin devam etmesini tetikler ve bu saatlerce hatta günlerce devam edebilir” ifadelerini kullandı.

        Şarjı doğru kullanmanın yolları!
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