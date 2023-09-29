Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Apple'ın merakla beklenen yeni modelinin ilk kullanıcılarından şikayetler geliyor.

ABD'li üreticinin geçtiğimiz hafta global lansman ile piyasaya sürülen yeni modeli iPhone 15'in kullanıcıları, aşırı ısınma şikayetleriyle karşı karşıya olduklarını ve bazı müşteriler titanyum çerçevenin tutmak için çok sıcak olduğunu iddia ediyor. iPhone üreticisinin forumunda yer alan iPhone 15 Pro ve Pro Max hakkında müşteri geri bildirimlerine göre, telefonların aşırı ısındığı vurgulanıyor.

Yüksek fiyatlarıyla el yakan iPhone 15, titanyum gövdesinin ısınma problemi ile de el yakıyor.

"HAFİFLETMEYE ÇALIŞIRKEN TASARIMDAN TAVİZ VERİLMİŞ"

TF International Securities'de bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, herhangi bir aşırı ısınma sorununun muhtemelen şirketin ürünün ağırlığını azaltmaya çalışırken tasarımında verdiği ödünlerden kaynaklandığını belirten bir yazı yayınladı.

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Daha önce üst seviye telefonlarında paslanmaz çelik kullanan Apple, bu kez iPhone 15 Pro modelinde, telefonun ısıyı dağıtma yeteneğini engelleyebilecek zayıf bir ısı iletkeni olan titanyumdan yapılmış bir çerçeveye sahip.

Ming-Chi Kuo, "Birincil neden, termal sistem tasarımında, azaltılmış ısı dağılımı alanı ve termal verimliliği olumsuz yönde etkileyen titanyum bir çerçevenin kullanılması gibi daha hafif bir ağırlık elde etmek için verilen tavizlerdir."

Apple'ın muhtemelen yazılım güncellemeleri yoluyla sorunu çözebileceğini de sözlerine ekleyen Kuo, bildirilen sorunun Pro modellerinde konuşlandırılan Tayvan yapımı yeni bir çipten kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu da vurguladı.

"YOĞUN UYGULAMALAR SIRASINDA ISINABİLİR"

Kuo, "Apple bu sorunu doğru bir şekilde ele almazsa, iPhone 15 Pro serisinin ürün yaşam döngüsü olumsuz yönde etkilenebilir" açıklamasını da yaparken, şirketin müşteri destek sayfaları, cihazların ilk kez kurulurken, kablosuz olarak şarj edildiklerinde veya müşteriler oyunlar gibi grafik veya işlemci açısından yoğun uygulamalar kullanıyorsa ısınabileceğini belirtti.