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Haberler Teknoloji Pil ömrünü uzatmanın püf noktaları! Şarj konusunda doğru bilinen yanlışlar!
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Şarj konusunda doğru bilinen yanlışlar ve en uzun pil kullanımının püf noktaları

Birçoğumuzun ortak derdi; Telefon şarjımızın gün içerisinde hızla erimesi. Yanlış bildiklerimiz sebebiyle pil ömrünü çok hızlı tüketebiliyor olabiliriz. Bu yüzden gittiği her yere kablo ile gezenler, işte telefon şarjını optimize etmenin doğru yolları ve en çok pil tüketmeye sebep olan uygulamalar listesi...

Pil ömrünü uzatmanın püf noktaları! Şarj konusunda doğru bilinen yanlışlar!

Hayatımızın her alanında akıllı telefonlarımız bizim vazgeçilmezimiz haline geldi. Elektronik posta kutusu, eğlence merkezi, sosyal medya, televizyon yayını, fotoğraf, hesap makinesi... ve daha birçok şey olarak cebimizdeki bu küçük aletleri kullanır olduk.

Ancak günün her saatinde, her alanda kullandığımız bu cihazların pil ömürleri de bu kadar kullanıma yetmekte zorluk çekiyor. Yeni lityum iyon teknolojiler ile her ne kadar şarj ömürleri uzatılmış olsa da çoğu kimse cebinde veya çantasında şarj cihazı ile gezmekten kurtulamıyor. Bunun önüne biraz olsun geçebilecek tavsiyeleri ve en çok pil tüketen uygulamaları Habertürk okuyucuları için derledik.

1. EKRAN PARLAKLIĞINI AYARLAYIN

İlk olarak söyleyebileceğimiz tavsiye elbette ekran parlaklığı. Sürekli olarak kullandığımız telefonumuzun ekran parlaklığını en yüksekte tutarsak pil kapasitesinin de hızlıca düştüğünü göreceğiz. Özellikle çok parlak bir ekrana ihtiyaç duyacağımız zamanlar dışarısında bunu düşürkmenin faydasını göreceğinizden eminiz.

Ayarlar menüsüne girerek ekran parlaklığı alanından bu ayarı kolayca yapabilirsiniz. Yeni nesil telefonda optimizasyonu kendi yapan otomatik seçenekler de bulunuyor.

2. ‘GÜÇ KORUMA MODU’

Telefonu yüksek performansa ihtiyaç duyulan durumlar dışında ‘Düşük Güç Modu’nda kullanmak gücünü korumaya yardımcı olacak, böylece pil süresi gün içerisinde çok daha uzun süre gidebilecektir. Buna ek olarak, kullanılmayan zamanlarda Wi-Fi, Bluetooth gibi özellikleri kapatmak da akıllı telefonunuzun boşuna sinyal arayarak güç kaybetmesini engelleyecektir.

3. TELEFON KİLİDİ!

Akıllı telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda daima kilitleyin. Telefonların kilit düğmesi ile bunu yapabilirken, ayrıca otomatik kilit süresini ayarlar menüsünden düşürerek de bunu kolayca yapabilirsiniz.

Bunun tek faydası şarjınızın uzun gitmesine olmaz, bir yandan da yanlışlıkla cebinizde veya çantanızda birilerini arama sorununun da büyük ölçüde önüne geçer.

4. AÇGÖZLÜ UYGULAMALARA DİKKAT

Açık kalan uygulamalar telefonun şarjını en çok yiyenlerin başında geliyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) en çok pil tüketen uygulamaları yayınladı. İlk sırada .farklı özellikleri aynı anda kullanması sebebiyle çok da şaşırtıcı olmayarak Snapchat geliyor.

İşte sırasıyla en çok pil harcayan uygulamalar listesi: “Snapchat, Netflix, YouTube, Fitbit, Uber, Skype, Facebook, Airbnb, Bingo Live, Instagram, Tinder, Bumble, Whatsapp, Zoom, Booking.com, Amazon, Telegram, Grindr, Likke, Linkedin”

5. TAMAMEN BİTMEDEN ŞARJ ETMEK DAHA SAĞLIKLI

Çoğumuzun yanlış bildiği bir durum... “Telefonun şarjını tamamen bitmeden şarj etmeyin!” Eskiden bu doğruydu ancak teknoloji gelişip, Lityum-iyon piller sektörde kuvvetlendikçe bu tamamen yanlış bir bilgiye dönüştü. Çünkü Lityum-iyon piller,%20 işaretinin çok altına inme konusunda kendilerini iyi hissetmiyorlar.

Altın kural, pilinizi çoğu zaman %30 ila %90 arasında bir yerde tutmaktır. %50'nin altına düştüğünde doldurun ancak %100'e ulaşmadan önce fişini çekin. Bu nedenle, bir gecede prize takılı bırakmayı yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

Son şarjı% 80-100'den itmek, lityum-iyon pilin daha hızlı yaşlanmasına neden olabiliyor.

6. BİLDİRİMLERİ DÜŞÜRÜN

Neredeyse her uygulama size bildirim göndermek için izin istiyor. Haber kanalları gibi çok önemle görmek isteyeceğiniz ve anlık bilgiler alabileceğiniz uygulamalar dışında kalanlar için bu bildirimleri kapatmak pil sağlığı konusunda büyük tasarruf sağlayacaktır.

Bu tarz güncellemeler, telefonunuzun internet üzerinden bir şirketin bilgisayarlarıyla düzenli olarak kontrol etmesini gerektirir.

7. İŞLETİM SİSTEMİNİ GÜNCEL TUTUN

Bu çok basit bir öneri gibi gözükse de akıllı telefonların işletim sistemini güncel tutman en önemli şarj tasarrufu etkenlerinden bir tanesi olabiliyor. Firmaların şarj optimizasyonu için düzenli olarak yaptığı güncellemeler bulunuyor ve bunu almak telefon sağlığı için de çok önemli.

8. KONUM BİLGİLERİNİ AZALTIN

Akıllı telefon ayarlarınızdan her uygulama için konum takibini ayarlayabiliyorsunuz. Çoğu uygulama sürekli olarak sizi takip etmek isterken, bunu ister tamamen kapatabilir, isterseniz de uygulama konumunuzu her zaman değil, yalnızca o uygulamayı kullanırken izler seçeneği ile devam edebilirsiniz. Bonus: Telefonunuz ayrıca sizin hakkınızda daha az bilgi toplayacak ve ne zaman olacağı ve size kolaylık sağlamak için daha fazla kontrole sahip olacaksınız.

9. SICAKLIK FARKLARINA DİKKAT EDİN!

Teknolojiler de yiyeceklerimiz gibi hassaslardır. Onları serin (soğuk değil) ve kuru tutmak çok önemli. Aşırı sıcak, soğuk veya rutubet, pilinizi erken tüketebilir ve genel ömrünü etkileyebilir.

Yaz aylarında özellikle direkt güneş ışığından veya güneşte kalan araçların içerisinde bırakmaktan kesinlikle kaçının.

10. POWERBANK TAŞIYIN

En son olarak kulağa en basit gelen ama en etkili çözüm. Yukarıdakilerin hiç birinden feragat etmek istemiyorsanız... Yanınızda bir yedek şarj edici, powerbank taşıyabilir ve bu sayede şarjınızı sürekli olarak dolu tutabilirsiniz.

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