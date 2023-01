Hayatımızın her alanında akıllı telefonlarımız bizim vazgeçilmezimiz haline geldi. Elektronik posta kutusu, eğlence merkezi, sosyal medya, televizyon yayını, fotoğraf, hesap makinesi... ve daha birçok şey olarak cebimizdeki bu küçük aletleri kullanır olduk.

Ancak günün her saatinde, her alanda kullandığımız bu cihazların pil ömürleri de bu kadar kullanıma yetmekte zorluk çekiyor. Yeni lityum iyon teknolojiler ile her ne kadar şarj ömürleri uzatılmış olsa da çoğu kimse cebinde veya çantasında şarj cihazı ile gezmekten kurtulamıyor. Bunun önüne biraz olsun geçebilecek tavsiyeleri ve en çok pil tüketen uygulamaları Habertürk okuyucuları için derledik.