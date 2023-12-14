Montella'dan EURO 2024 ve Arda Güler açıklaması!

Futbolculuk ve teknik adamlığın farklı şeyler olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, A Milli Takım ile elde ettiği başarı hakkında ise, "Çok şanslıydım diyebilirim. Göreve geldiğimde yarı Türk müyüm diye de düşündüm. Neredeysen ona göre çalışacaksın. Türkiye’ye geldiğimde rahatım, keyifliyim, mutluyum. Kültüre uyum sağlamak önemli. Alışkanlıkları tepetaklak etmek diye bir şey mümkün olmaz, fikirlerini getirirsin ama bulunduğun ortama uyum sağlarsın. Öncelikle benim uyum sağlamam gerek. Biz sahada kimliğimizi, gururumuzu ortaya koymalıyız. Takım olarak en iyisini yapmaya ve hedefe ulaşacağımıza ikna olmalıyız. Hedefimiz bizden beklenenin en iyisini vermek ve sahada takım bütünlüğümüzü ortaya koymak. Sahada bunun sonucunu alacağız. Her şeyi kazanmalıyız anlayışından uzaklaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Montella, taktik ve oyuncu tercihi hakkında gelen bir soruya ise, "11 futbolcu var, denge en temel şey olmalı. Futbolcuların özelliklerine göre denge seçilmeli. Atak yaparken illa 9 numara da şart değil. Nasıl atak yapacağınızı bilmek ve organize olmak gerek. Futbolcuların özelliğine göre bunu belirlemelisiniz. Örneğin Kerem her zaman kaleyi hedefleyen bir oyuncumuz, eğer ileride oynamasa da yine kaleye yönelik olarak 9 numara gibi ileriye gidebilir. Bu yapboz gibidir, tüm parçaları tam bir araya getirmek gerek." yanıtını verdi.

Vincenzo Montella, futbola tutku ile bağlı olduğunu belirterek, "Napoli’de küçük bir köyde büyüdüm, yapılacak pek bir şey yoktu. Futbola tutku duymak çok doğal bir şeydi. Sadece futbol vardı. Sürekli sol ayağımı çalıştırdım, antrenmanlar yaptım ve sol ayakla oynamaya başladım. Bu da motivasyonun insanı nerelere ulaştığını gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.