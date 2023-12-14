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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır - Futbol Haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Tunç, Habertürk yayınında hakeme saldırı iddianamesinin hazır olduğunu söyledi. Tunç, "Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı, Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı " ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:38
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        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

        Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

        "Hepimizi üzen olaylar bunlar. Ankaragücü-Rizespor maçında gelişen olaylar sonucunda hemen adli soruşturmayı başlattık. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da büyük şehirlerde Spor Savcılarımız kendilerine ayrılan alanda maçlarını izliyorlar. Eryaman Stadı'nda da hızlı bir şekilde adli soruşturma başlatıldı. Orada olaylara karışanlarla ilgili gerekli gözaltılar verildi. Sonrasında 4 kişi hakkında tutuklama tedbirine başvuruldu.

        "BUGÜN İTİBARIYLA İDDİANAME DÜZENLENDİ"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün itibarıyla iddianame düzenlendiğini söyledi. Tunç" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. 4 kişi yönünden dava açıldı. Özellikle savcımızın tespit ettiği suçlar bakımından iddianamede yer alan kişinin yerine getirdiği kamu görevinde kemik kırığı oluşucak şekilde kasten yaralama, tehdit ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten dava açılmış durumda" ifadelerini kullandı.

        "YARGI EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

        "Deliller toplandı, ifadeler alındı yalnız sahaya inen diğer şüpheliler tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Takdir iddianamenin kabulu yönünde mahkemededir. Yargı en doğru kararı verecektir."

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