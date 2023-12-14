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        Haberler Ekonomi Para MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE YENİ REKOR: Merkez Bankası rezervleri tüm zamanın en yüksek seviyesinde! Merkez Bankası rezervleri ne kadara çıktı? - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

        Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:08
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        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

        Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar yükselişle 140 milyar 149 milyon dolardan 141 milyar 374 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        28.01.2022 38.577 71.636 110.214
        25.02.2022 42.944 70.200 113.144
        25.03.2022 42.399 65.638 108.037
        29.04.2022 41.467 65.398 106.865
        27.05.2022 41.611 61.285 102.897
        24.06.2022 41.594 60.342 101.936
        29.07.2022 40.163 61.101 101.263
        26.08.2022 40.824 70.823 111.647
        30.09.2022 38.996 68.052 107.048
        28.10.2022 39.377 74.804 114.180
        25.11.2022 42.835 79.766 122.601
        30.12.2022 45.851 82.904 128.755
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        17.11.2023 45.241 89.226 134.468
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        01.12.2023 46.916 93.233 140.149
        08.12.2023 46.864 94.509 141.374
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