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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:24
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        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
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        Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı.

        TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen TİM Sektörler Konseyi toplantısında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ihracatçılar açısından önemli görülen konular geniş bir kapsamda ele alındı.

        TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını bildirdi.

        Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirterek, "Bu amaç aynı zamanda genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir." dedi.

        Küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." ifadesini kullandı.

        Uygulanan politikanın etkisinin zamana yayıldığını, diğer yandan öncü gösterge niteliğinde bazı olumlu sonuçların alınmaya başlandığını kaydeden Erkan, "2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        TCMB Başkanı Erkan, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı.

        Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Erkan, reeskont kredisi günlük limitlerinin 10 kat artırılması, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinin yeniden yapılandırılarak 3 yıl boyunca 300 milyar lira limit tahsis edilmesi, sağlanan maliyet avantajları ve erişimin önündeki engellerin kaldırılması gibi uygulamaları anlattı.

        Reeskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendirdiklerini kaydeden Erkan, "İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimi ile finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        "ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

        TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olarak ihracatçıların sorunları ile yakından ilgilendiğini belirterek, ihracatçıların uzun süre finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşadığını anımsattı.

        Erkan'ın, Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından ihracatçıların finansmana erişimi konusunda çok önemli iyileştirmeler yapıldığını dile getiren Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Eximbank'ın kredi hacmi genişletildi. Reeskont kredilerinin günlük hacmi 10 kat artırılarak 3 milyar liraya çıkarıldı. Geçen ay reeskont kredilerinde iskonto oranı sabitlendi. Ankara'da üretimi ve ihracatı önceleyen bir ekonomi yönetimi var. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın TİM'i ziyaretini de ihracata ve ihracatçıya verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Kendisini TİM Sektörler Konseyi Toplantısı'nda ağırladık. İhracatçının güncel sorunları ve 2028’de 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi doğrultusundaki talep, öneri ve beklentilerimizle ilgili genel bir sunum yaptık. Ardından Sektörler Konseyi üyesi arkadaşlarımız kendi sektörlerine özel talep ve önerilerini anlattı. Bizim için çok verimli bir toplantı oldu. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevine başlaması ile birlikte her konuya istişare ve ortak akılla yaklaşılan çok pozitif bir iklim oluştu. İnanıyorum ki bu iklim, ihracatımızın büyümesine de pozitif yansıyacak."

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