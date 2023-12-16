Miguel Crespo'ya Yunanistan talip!
Fenerbahçe'de son dönemde başarılı bir performans gösteren Miguel Crespo'ya Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktı. Portekizli oyuncuya devre arasında teklif yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı.
Yunanistan basınında SportFM'in haberine göre, Olympiacos ligde ve Avrupa'da gösterdiği kötü performans ile takımın başına Carlos Carvalhal'ı getirirken, Portekizli hoca Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun transferini istedi.
Sarı-lacivertlilerle sezon başında yeni sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Crepo'nun sözleşmesi 2025 yılında sona erecekken, Yunan ekibinin Ocak transfer döneminde Crespo'ya teklif yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2021 yazında Estoril'in'den transfer olan Crespo, geride kalan dönemde sarı-lacivertli forma altında 77 maça çıktı. Crespo, bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.