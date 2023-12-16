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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerle ilgili flaş gelişme! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerle ilgili flaş gelişme!

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana bugün (cumartesi) antrenmana çıktı. Kadro dışı kalan bir diğer isim Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 16.12.2023 - 19:12
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        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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        Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana bugün (cumartesi) idmana çıktı.

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        Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıktı.

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        Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

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        HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık Cumartesi (bugün) gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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        Beşiktaş Başkanı Arat, şu sözleri kullanmıştı:

        "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor."

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