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        Nevşehir'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri öldü

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler öldü, beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:35
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        Nevşehir'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri öldü
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler öldü, beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Gülşehir kara yolunda Ramazan K. idaresindeki 50 SE 108 plakalı otomobil karşı yönden gelen Faruk A. yönetimindeki 50 NB 761 plakalı otomobil ile Sulusaray beldesi girişinde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan D.E. A.G. ve F.Ö. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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