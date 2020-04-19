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ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, yoğun bakım ünitelerindeki yetersiz ventilatörlerin yanına bir de diyaliz makinelerini ekledi. New York Times gazetesi, doktorların beklenmedik bir artışla böbrek yetmezliği hastaları ile karşı karşıya kaldıklarını yazdı.

Gazetede yer alan habere göre, ABD'deki doktorlar beklenmedik ve göz ardı edilen bir kriz hakkında alarm veriyor; o da böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliği olan Covid-19 hastalarına acil diyaliz için gerekli makine, malzeme ve personel gerekiyor.

KORONAVİRÜS BAZI HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇIYOR

Son haftalarda, New York ve koronavirüsün çok yaygın görüldüğü başka şehirlerde yoğun bakım ünitelerinde ön saflarda yer alan doktorlar, koronavirüsün sadece ventilatörlere yönelik ezici bir talebe yol açan bir solunum yolu hastalığı olmadığını öğrendiklerini açıkladı. Koronavirüsün ayrıca bazı hastalarda böbrek yetmezliğine yol açtığını belirtti.

Böbreklerin virüsün ana hedefi olup olmadığı henüz bilinmemekle beraber virüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığına dair de bir bilgi yok.

HASTALARIN YÜZDE 20 İLA 40'INDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE RASTLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

New York Harbor VA Health Care System'de Nefroloji şefi Dr. Dr. David S. Goldfarb, “İnsanların yetersiz diyalizden ölmelerini istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nefrolog Dr. Alan Kliger'e göre, nefroloji uzmanları yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunuyor.

Kliger, "Koronavirüs hastaları böbrek yetmezliği yaşadı ve acil diyalize ihtiyaç duydu. Hastanelerin olağan kaynakları çok çabuk tükeniyor” dedi.