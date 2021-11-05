Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

"Onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı"

"Indiana Jones 5"in setinden kötü haber: Ölü bulundu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin yankıları sürerken bir haber de "Indiana Jones 5"in setinden geldi.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

The Sun'ın haberine göre; Fas'ın Fes kentinde süren çekimlerde, kamera arkasında çalışan 100 kişiden biri olan 54 yaşındaki montaj yönetmeni Nic Cupac'in cansız bedeninin kaldığı otel odasında bulunduğu öğrenildi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle vefat ettiği tahmin edilirken, filmin hızının da olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.

Nic Cupac, daha önce "Jurassic Park", "Disney's Cruella", "Bridget Jones's Baby", "X-Men" ve "The Da Vinci Code" gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.

Harrison Ford

"DURUMU SANILDIĞINDAN DAHA KÖTÜ"

Daha önce başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle sette çekimler durmuştu. Ford'un sağlık durumuyla ilgili ise, "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu ama şimdi o yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü." açıklaması da yapıldı.