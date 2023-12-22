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        Niğde'de hasarlı kaza sonrası iki grup arasında kavga: 9 yaralı

        NİĞDE'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:23 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:25
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        Niğde'de hasarlı kaza sonrası iki grup arasında kavga: 9 yaralı
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        NİĞDE'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında il merkezindeki sanayi sitesinde meydana geldi. F.D., kullandığı otomobille bir iş yerinin önündeki 4 araca çarparak hasarlı kazaya neden oldu. Kazanın ardından araç sahipleri ile otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine sopa ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan olayda 1 kişi pompalı av tüfeğiyle vurularak, 8 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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