Niğde'de hasarlı kaza sonrası iki grup arasında kavga: 9 yaralı
NİĞDE'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.
NİĞDE'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında il merkezindeki sanayi sitesinde meydana geldi. F.D., kullandığı otomobille bir iş yerinin önündeki 4 araca çarparak hasarlı kazaya neden oldu. Kazanın ardından araç sahipleri ile otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine sopa ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan olayda 1 kişi pompalı av tüfeğiyle vurularak, 8 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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