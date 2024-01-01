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        Niğde'deki silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi

        Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerden biri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:18
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        Niğde'deki silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi
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        Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerden biri toprağa verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan A.G'nin (42) cenazesi, jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerle Ağcaşar köyüne getirildi.

        Gül'ün cenazesi, öğle vakti Ağcaşar köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

        İddiaya göre, dün merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir kıraathanenin önünde R.G. (51) ile akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla ateş ettiği A.G. ve R.G, yaşamını yitirmiş, şüpheli R.G. de evinde ölü bulunmuştu.

        R.G'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili İ.G. gözaltına alınmış, firari zanlı B.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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