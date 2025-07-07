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        Haberler Objektife Takılanlar Nihat Altınkaya 85 kiloluk orkinos yakaladı - Magazin haberleri

        Nihat Altınkaya 85 kiloluk orkinos yakaladı

        Çeşme'de tatil yapan Nihat Altınkaya, zıpkınla balık avlama şampiyonu olan arkadaşı Serhan Doğan ile beraber, 85 kiloluk orkinos yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:31
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        85 kiloluk orkinos yakaladı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu - model Nihat Altınkaya, Çeşme'de tatil yapıyor. Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu, zıpkınla balık avlama şampiyonu olan arkadaşı Serhan Doğan ile denize açıldı.

        Nihat Altınkaya, Serhan Doğan ile 6 saat süren avlamanın ardından yaklaşık 85 kilo ağırlığında bir orkinos tuttuğunu söyledi.

        Nihat Altınkaya ile Serhan Doğan, tuttuğu balığı bir restorana götürdü.

        Kendilerini gören vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nihat Altınkaya; "Akşama ziyafet var" dedi.

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        #Nihat Altınkaya
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