Nihat Altınkaya 85 kiloluk orkinos yakaladı

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu - model Nihat Altınkaya, Çeşme'de tatil yapıyor. Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu, zıpkınla balık avlama şampiyonu olan arkadaşı Serhan Doğan ile denize açıldı.

Nihat Altınkaya, Serhan Doğan ile 6 saat süren avlamanın ardından yaklaşık 85 kilo ağırlığında bir orkinos tuttuğunu söyledi.

Nihat Altınkaya ile Serhan Doğan, tuttuğu balığı bir restorana götürdü.

Kendilerini gören vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nihat Altınkaya; "Akşama ziyafet var" dedi.