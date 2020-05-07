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Nörolojik kronik hastalığı olanların koronavirüs salgını döneminde daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, hastalara önerilerde bulundu.

Nörolojik hastalığı olanların günlük rutinlerini değiştirmemesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Onultan, “Her zaman uyandığınız saatte uyanın, giyinin ve yatakta oyalanmayın. Yatakta oyalanmak hareket azlığı, depresyon, kaygı ve uyku bozukluklarına sebep olur. Evde egzersiz yapın, bu aynı zamanda yanınızda bakımınızı üstlenen kişinin stresini de azaltır” dedi.

Hastaların iletişimlerini aksatmaması gerektiğini hatırlatan Onultan, “Bunu yeni teknoloji telefonları kullanarak görüntü aramalar yaparak deneyebilirsiniz. Bu dönemlerde ailedeki diğer bireylerle iletişiminizi tekrar sağlamak iyi gelecektir” diye konuştu.

"MARKETLERE VE RESTORANLARA GİTMEYİN"

"Marketlere ve restoranlara gitmeyin" uyarısında bulunan Onultan, eve sipariş verilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu siparişlerde kişisel kontaktan kaçınıp, siparişin kapıya bırakılmasını sağlayın. Eve gelen market siparişlerinizi evdeki kaplarınıza boşaltın, paket ve torbalarını çöpe attıktan sonra ellerinizi ve mutfak tezgâhını iyice temizleyin”

Daha önce seyretmediğiniz bir dizi seyredin diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Daha önce okuduğunuz ya da okumadığınız bir kitabı okuyun. Çocuklar, torunlar arkadaşlarınızı arayın, eğer mümkünse görüntülü konuşmalar yapın. Dolaplarınızı gözden geçirin, epeydir kullanmadığınız eşyaları dağıtıp yeni alanlar açın” ifadelerini kullandı.

"SİZE SAKİN KALMAYI ÇAĞRIŞTIRAN KİŞİLERLE İLETİŞİMİNİZİ ARTIRIN"

Onultan konuşmasını şöyle sonlandırdı: “TV’de salgınla ilgili haberleri devamlı seyretmeyin, bu sadece panik ve kaygınızı arttıracaktır. Özellikle halüsinasyonları olanlarda bu tetiklenmeye sebep olur. Sadece tek bir haber kanalını ve günün belli saatinde izleyebilirsiniz. Sakin kalmaya gayret edin. Hastalanmaktan korkmak ya da ailenizdekilere bulaştıracağınızdan korkmak nörolojik hastalığınızın bulgularını arttırabilir. Hastalığınızın ait şikâyetleriniz artarsa doktorunuzla görüşün. Size sakin kalmayı, gülebilmeyi çağrıştıran kişilerle iletişiminizi artırın.”