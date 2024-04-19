Nuran cinayetinde sıcak gelişme! Yeter, Ayşe ve Hatice'den kan örneği alındı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 3 yıl önce kaybolan Nuran Bayram dosyasında önemli gelişmeler yaşandı.

Giresun Başsavcılığı'nın talimatıyla JASAT harekete geçti, Nuran’ın kayınvalidesi Yeter, kayınpederi Cemal, görümcesi Ayşe ve Emir’in karısı Hatice jandarma tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede Nuran'ın kayınvalidesi Yeter, görümcesi Ayşe ile kızı Meryem'den ve Emir'in karısı Hatice'den kan örneği alındı. Yapılacak araştırmada, Nuran'ın kaybolduğu evden çıkan DNA Nuran’a ait çıkarsa 3 yıllık sırrın çözülmesine bir adım daha yaklaşılmış olacak.

DNA karşılaştırması için alınan kan örnekleri Nuran'ın başına ne geldiğini ortaya çıkaracak mı?

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