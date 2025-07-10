Nurgül Yeşilçay'ın gençlik hali Afra Saraçoğlu'na benzetildi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez nostaljik bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Yeşilçay, Instagram hesabından 21 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" ifadelerini kullandı.

Takipçileri, Yeşilçay'ın eski hâlini, bir dönem aynı projede anne-kızı canlandırdığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'na benzetti.