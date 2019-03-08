Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet eden ünlü işletmeci Nusret Gökçe, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek.

Gökçe, Instagram hesabından, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum." notunu paylaşarak tüm kadınları şubelerine davet etti.

Kadınlar Günü’nde tüm kadınları şubelerine davet eden Nusret’in Etiler’deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu.