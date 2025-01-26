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        "Objektif bir soruşturma yapılmıyor"

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da yaşanan facia dolayısıyla milletimizin acısı hala çok büyük. Herkes şu an Bolu'daki soruşturmayı bekliyor. Ama üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:46
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        "Objektif bir soruşturma yapılmıyor"
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, X sosyal medya hesabından Bolu'daki faciayla ilgili açıklama yaptı. Özcan şunları söyledi:

        "Kartalkaya’da yaşanan facia dolayısıyla Milletimizin acısı hala çok büyük. Herkes şu an Bolu’daki soruşturmayı bekliyor. Ama üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor. Zira; yasalar ve yönetmeliklere göre, yanan turizm belgeli otelin denetim sorumlusu olan Turizm Bakanlığı’nın ne genel ne de yerel bir yetkilisinin tek kelime ifadesine başvurulmadı.

        Yanan otele inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı verdiği bizzat bakan tarafından paylaşılan İl Özel İdare yetkililerine bir tek soru sorulmadı.

        Bakanlıkça yetkilendirilen, yangın dahil her türlü denetimi yapan özel firma yetkililerine ve bu binaya yangın sigortası yapan sigorta şirketine bir tek soru dahi sorulmadı.

        Burada yürütülen soruşturma, yangını söndürmeye çalışmaktan başka hiçbir sorumluluğu olmayan itfaiye teşkilatı çalışanlarına yöneltilerek, bakan ve hükümetin atadığı bürokratlar aklanmaya çalışılıyor. Mübarek günde yetkililere hatırlatıyorum, 'Yarın utanmamak, vicdan azabı çekmemek için bugünlerde adaletli adımlar atınız."

        Özcan yayınladığı video mesajda da, "Bolu'daki soruşturma gerçeklerin açığa çıkarılması için değil, gerçeklerin ortaya çıkmaması için yürütülen bir soruşturma haline geldi. Her şeyi bir tarafa bırakın. Burası Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi gereken bir otel. Turizm Bakanlığı'nın ne genel ne yerel yetkililerinden bir kelime bilgi istemedi savcılık" dedi.

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