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        Haberler Gündem İnfo Grafik Ocak ayında konut satışlarındaki düşüş devam etti

        Konut satışlarında düşüş sürüyor

        TÜİK, 2024 Ocak ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Bu satış rakamı, ocak ayları içerisinde 2019 (72 bin 937) ve 2021'den (70 bin 587) sonra en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. İlk elden konut satışı da ocak ayları içerisinde, 2021 (22 bin 268) haricinde en düşük seviyeye geriledi

        Giriş: 16.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:13
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        #konut satış

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