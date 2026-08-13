Öğrenci affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 Öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır, kimleri kapsıyor?
Öğrenci affı 2026 başvuruları hakkında araştırmalar sürüyor. Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla getirilen geçici düzenlemeye göre, ilişiği kesilenler, çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan veya kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanındı. Başvuru süresi, başvuruların nereye yapılacağı ve aftan yararlanamayacak kişiler de belli oldu. Peki, öğrenci affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte 2026 Öğrenci affı düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar…
Öğrenci affı 2026 düzenlemesi 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptırmayan binlerce üniversite öğrencisine yeniden öğrenim hakkı tanındı. Peki, öğrenci affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden başvurulur, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? İşte 2026 Öğrenci affı başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgiler…
2026 ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretimde öğrenci affını da içeren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında çeşitli nedenlerle öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden öğrenime dönme imkanı sağlandı.
Karara göre öğrencilerin yeniden öğrenim hakkından yararlanabilmeleri için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?
Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak.
Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Öğrencilerin öğrenimleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre yürütülecek.
Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Düzenleme; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsıyor. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar dahil olmak üzere yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler bu haktan yararlanabilecek.
Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da düzenleme kapsamında yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.
Karara göre öğrenim hakkından yararlanabilecek gruplar şunlardır:
Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,
Çeşitli nedenlerle kaydı silinen veya ilişiği kesilenler,
Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylar.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Düzenlemede bazı suçlardan mahkum olanlar ile belirli gerekçelerle üniversiteyle ilişiği kesilenler kapsam dışında bırakıldı.
Buna göre; terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.
Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında bulunuyor.
Özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ile buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler kapsam dışında tutuldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilen öğrenciler hakkında da düzenleme hükümleri uygulanmayacak.
YATAY GEÇİŞ HAKKI DA TANINDI
Düzenlemeyle yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş imkanı da tanınacak. Buna göre öğrenciler, ÖSYS/YKS puanlarının giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olması halinde bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek.
Farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınarak belirlenecek.
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA GEÇİŞ MÜMKÜN OLACAK
Düzenlemeden yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları hAlinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek.
Bu geçişe ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili olacak.
SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI
Kanunla öğrenci affından bağımsız olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesinde de önemli bir değişiklik yapıldı.
Buna göre azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için intörn eğitimi dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı bütün dersler için iki ek sınav/tekrar hakkı verilecek. Teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime veya intörn eğitimine başlamamış, eğitimini tamamlamamış ya da başarısız olmuş öğrencilere ise uygulamalı/intörn eğitimlerini tamamlama imkânı tanınacak.
Buna karşılık azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı verilmeyecek.
Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.