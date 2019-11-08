Wolfsberger galibiyeti sonrasında açıklamalar yapan Okan Buruk "Maçtan önce hem grup liderliği için hem de Türk futbolu için kazanmamız gerektiğini oyunculara anlattık. Bu galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kendilerine verilen desteğe dikkat çeken genç teknik direktör "Bugün az da olsa Türk taraftarların desteklemeye geldiğini gördük. Roma maçını kazanırsak gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Her maç bizi desteklemeye gelen kemik bir kitlemiz var ancak Roma maçında herkesin gelip bizi desteklemesini istiyorum" dedi.