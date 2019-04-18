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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Oktay Kaynarca, önceki akşam bir otelde düzenlenen bir davete katıldı. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren oyuncu, gazetecilerle sohbet etti. Kaynarca, "Dizi muhteşem gidiyor. Çekimler devam ediyor. Her şey yolunda. Yoğun tempo, çalışıyoruz" dedi.