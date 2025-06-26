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        Haberler Bilgi Gündem Okulların açılış tarihi belli oldu! Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim takvimi

        MEB 2025-2026 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu! Okullar ne zaman açılıyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 20 Haziran'da yaz tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeniden ders başı yapacak. Veliler ve öğretmenler, yeni döneme dair hazırlıklarını bu tarihlere göre planlarken, tatil dönüşü ilk ders zilinin çalacağı gün şimdiden netleşti. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 23:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:17
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        1

        Yaz tatili yeni başlamışken, gözler şimdiden okulların açılış tarihinde! Karnelerini alıp tatile çıkan milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını ararken, beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilk ders zilinin çalacağı o tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        3

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        4

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

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