Yaz tatili yeni başlamışken, gözler şimdiden okulların açılış tarihinde! Karnelerini alıp tatile çıkan milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını ararken, beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilk ders zilinin çalacağı o tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar...