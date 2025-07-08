MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Tarih açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bakanlık tarafından duyurulan takvime göre okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili netlik kazandı. Yeni eğitim öğretim dönemine dair yapılan planlama, öğrencilerin akademik takibini kolaylaştırırken, veliler için de önemli bir rehber olacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken, yeni eğitim dönemine dair takvim de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihleri paylaştı. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin hangi tarihlere denk geleceği ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği gibi detaylar, yapılan açıklamayla netleşti. Yeni takvim hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiriyor. İşte güncel bilgiler...
MEB TAKVİMİ İLE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL TARİHİ BELLİ OLDU
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.