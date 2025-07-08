Öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken, yeni eğitim dönemine dair takvim de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihleri paylaştı. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin hangi tarihlere denk geleceği ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği gibi detaylar, yapılan açıklamayla netleşti. Yeni takvim hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiriyor. İşte güncel bilgiler...