Olağanüstü kurultay nedir, ne demek? CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay kararı alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrasında gündeme gelen olağanüstü kurultay kararı, parti tüzüğüne göre, belirli bir üye oranının talebi üzerine veya parti yönetiminin kararıyla gerçekleştirilmektedir. Olağanüstü kurultay, genellikle yönetim değişikliği, tüzük değişikliği, önemli kararlar veya kriz durumlarında bir araya gelmektedir. Peki, "Olağanüstü kurultay nedir? CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman?" İşte CHP Olağanüstü Kurultayı tarihi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklarken konuya ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, "Olağanüstü kurultay nedir, ne demek? CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman?" İşte olağanüstü kurultaya ilişkin tüm merak edilenler...
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?
Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda, normalde belirli aralıklarla yapılan olağan kurultay dışında, acil durumlarda veya özel bir gündemle toplanan genel kurula verilen addır.
Parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebiyle veya parti yönetiminin kararıyla toplanabilir. Genellikle yönetim değişikliği, tüzük değişikliği, önemli stratejik kararlar veya kriz durumlarında düzenlenmektedir.
HANGİ DURUMLARDA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TOPLANIR?
Bir partide liderlik krizi çıktığında, muhalif kanat belirli bir imza sayısına ulaşarak olağanüstü kurultay talep edebilir.
Büyük bir siyasi değişim veya ideolojik dönüşüm kararı da bu kurultayda alınabilir.
Olağanüstü kurultaylar, özellikle siyaset dünyasında önemli dönüm noktalarına sahne olabilir.
CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NE ZAMAN?
CHP'de olağanüstü kurultay kararı alındı. CHP lideri Özel, "6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" dedi. Özel ayrıca, "Biz hazırız. Ben kurultayda adayım. Arkadaşlarım adaydır. Biz delegenin bize verdiği görevi yere bırakmadan, sakatlatmadan kirli kayyumların eline bırakmadan Atatürk'ün partisine kayyum atatmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı