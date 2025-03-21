OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?

Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda, normalde belirli aralıklarla yapılan olağan kurultay dışında, acil durumlarda veya özel bir gündemle toplanan genel kurula verilen addır.

Parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebiyle veya parti yönetiminin kararıyla toplanabilir. Genellikle yönetim değişikliği, tüzük değişikliği, önemli stratejik kararlar veya kriz durumlarında düzenlenmektedir.