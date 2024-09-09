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        Zengin ülkeler, düşük gelirli ülkelere kıyasla daha fazla kaynak tüketiyor

        Global Footprint Network verilerine göre, eğer herkes ABD'deki gibi kaynak tüketip atık üretseydi, dünya nüfusunu sürdürebilmek için yaklaşık 5 Dünya'ya ihtiyacımız olurdu. Verilere göre Katar ve Lüksemburg gibi ülkelerin eğer yaşam tarzları evrensel olsaydı, yılda 8.7 Dünya kadar kaynak tüketeceklerdi. Buna karşın Hindistan gibi ülkeler yılda 0.7 Dünya'ya eşdeğer kaynak kullanıyor. Veriye göre; zengin ülkeler, düşük gelirli ülkelere kıyasla daha fazla kaynak tüketiyor.

        Giriş: 09.09.2024 - 16:52 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:54
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        #Dünyanın kaynakları

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