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        Ordu merkezli 5 ilde tefeciliğe 8 gözaltı

        ORDU merkezli 5 ilde, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:45
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        Ordu merkezli 5 ilde tefeciliğe 8 gözaltı
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        ORDU merkezli 5 ilde, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tefecilik', 'Tehdit', 'Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması' suçlarına yönelik Ordu merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A. (37), gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 4 adet borçlu kişilere ait senet, 1 adet alacak verecek ilişkisini gösteren defter, 80 adet 9 milimetre çapında fişek, 22 adet tüfek kartuşu, 3 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden F.Ü., G.A. ve D.A. serbest bırakılırken, C.K., Ş.B., A.K., K.A. ile C.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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