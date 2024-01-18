Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında Ordu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, borçlu şahıslara ait 4 senet ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan C.K, Ş.B, A.K, K.A. ve C.Ç. Ordu Adliyesine sevk edildi, F.Ü, G.A. ve D.A. ise serbest bırakıldı.