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        Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

        Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:58
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        Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı
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        Ordu merkezli 5 ilde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında Ordu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A (37) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, borçlu şahıslara ait 4 senet ile 3 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan C.K, Ş.B, A.K, K.A. ve C.Ç. Ordu Adliyesine sevk edildi, F.Ü, G.A. ve D.A. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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