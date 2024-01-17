Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A'nın (32) eşyaları ve üst aramasında, 100 gram kokain, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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