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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:40
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A'nın (32) eşyaları ve üst aramasında, 100 gram kokain, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        H.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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