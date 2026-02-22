Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Giriş: 22.02.2026 - 16:21 Güncelleme:
Salon:Ünye
Hakemler:Erol Akbulut, Ahmet Ali Uzun
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı )
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Sliwka (Volkan Döne, Arda Bostan, Umut Özdemir, Leal)
Setler: 16-25, 15-25, 22-25
Süre: 81 dakika
ORDU
