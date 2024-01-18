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        Haberler Dünya Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında karar

        Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında karar

        Annesinin 1,5 milyon dolarlık vakıf fonuna erişim kazanmak için 2014 yılında erkek arkadaşı ile annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklan ABD'li Heather Mack'in davasında karar çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:21
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        Endonezya'nın Bali Adası'nda ABD'li Heather Mack, 2014'te erkek arkadaşı ile annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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        Endonezya'nın Bali Adası'nda ABD'li Heather Mack, 2Chicago'da annesiyle birlikte yaşayan Heather Mack, Endonezya'daki 10 yıllık cezasının 7 yılını çekmiş daha sonra 2021 yılında sınır dışı edilmişti.

        ABD'li yetkililer Mack'i Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havaalanı'na iner inmez tutuklamıştı.

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        Mack'in kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan savcılar, Mack ve Schaefer'in cinayeti aylarca planladıklarını söylemiş ayrıca ellerinde Mack ve Schaefer'ın Wiese-Mack'in cesedinin içinde olduğu valizi Endonezya'da bir taksiye bindirmeye çalıştıklarını gösteren video kanıtları olduğu da ifade etmişlerdi.

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        ABD'deki son ceza duruşması Çarşamba sabahı Wiese-Mack'in kardeşi ve Mack'in dayısı Bill Wiese'nin ifadesiyle başladı.

        Wiese Mack'in hiçbir zaman pişmanlık göstermediğini söyleyerek Kennelly'den mümkün olan en yüksek cezanın verilmesini istedi. Wiese, "Bana kalsaydı Heather hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirirdi" dedi.

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        Federal savcılar, Heather Mack'in erkek arkadaşıyla birlikte 2014 yılında Sheila von Wiese-Mack'i öldürmek için komplo kurması nedeniyle 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasını önerdi.

        Davada karar dün açıklandı.

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        Bali'de lüks bir tatil sırasında kendi annesinin öldürülmesine yardım ettiği ve cesedini bir bavula koyduğu için suçunu kabul eden Amerikalı kadın 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Mack'in avukatı Michael Leonard, Mack'in resmi cezasının toplamda yaklaşık 23 yıl olacağını söyledi.

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        Hükümet ayrıca 28 yaşındaki Mack'in 5 yıl denetimli serbestlik, 250 bin dolar para cezası ve 262 bin 708 dolar tazminat ödemesine karar verdi.

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        Öte yandan inayet sırasında hamile olan Mack, ABD'de gözaltına alındığında kızı 6 yaşındaydı.

        Çocuk, uzun süren bir velayet kavgasının ardından bir akrabasının yanına verildi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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