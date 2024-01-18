Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında karar

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Mack'in kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan savcılar, Mack ve Schaefer'in cinayeti aylarca planladıklarını söylemiş ayrıca ellerinde Mack ve Schaefer'ın Wiese-Mack'in cesedinin içinde olduğu valizi Endonezya'da bir taksiye bindirmeye çalıştıklarını gösteren video kanıtları olduğu da ifade etmişlerdi.