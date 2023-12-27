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        Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

        Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:09
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        Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
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        Ordu'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün Ordu'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresi amacıyla çalışma yaptı.

        Organize suç eylemi için Ordu'ya geldiği değerlendirilen B.K. (21), A.E.K. (21) ve E.Y. (22), Ünye ilçesinde yakalandı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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