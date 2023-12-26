Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

        Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kentteki bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, "şehitlerimize destek, teröre lanet" yürüyüşünde bir araya geldi.

        Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

        Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunan program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Yürüyüşe, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, İYİ Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Akkuş Belediyespor, ikinci yarıdaki maçlarını Ordu'nun Ünye ilçesinde yapac...
        Akkuş Belediyespor, ikinci yarıdaki maçlarını Ordu'nun Ünye ilçesinde yapac...
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma aç...
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma aç...
        Ordu'da yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı
        Ordu'da yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı
        Cenazeye giderken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        Cenazeye giderken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        Cenazeye giderken dereye savrulan otomobildeki karı- koca hayatını kaybetti
        Cenazeye giderken dereye savrulan otomobildeki karı- koca hayatını kaybetti
        Ordu'da ırmağa devrilen araçta ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi
        Ordu'da ırmağa devrilen araçta ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi