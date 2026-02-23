Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraçlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö. (37) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan olayla ilgili S.D. (19) ile S.D. (16) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

