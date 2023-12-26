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        Ordu'da yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı

        Ordu'da zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:06
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        Ordu'da yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı
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        Ordu'da zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş yerleri ve işletmelerde denetim yaptığı belirtildi.

        Halk sağlığını tehdit edebilecek, haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak her türlü olumsuzluğun önüne geçilmek istendiği vurgulanan açıklamada, denetimlerde hijyen, fiyat etiketi, fiyat ile kasa arasındaki kontrollerin yanı sıra iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, işletme kayıt belgesinin incelendiği kaydedildi.

        Yapılan denetimler sonucu kusurlu görülen iş yeri ve işletmelere idari ve cezai işlemlerin uygulandığı belirtilen açıklamada, denetimlerin aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği, vatandaşların haklarının korunacağı ve mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

        Açıklamada, vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine konuyu bildirmeleri istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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