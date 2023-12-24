Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da ırmağa devrilen araçta ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi

        Ordu'nun Kumru ilçesinde ırmağa devrilen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:42 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da ırmağa devrilen araçta ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Kumru ilçesinde ırmağa devrilen otomobilde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Alaattin (57) ve Nuray Bükü (56) çiftinin cenazeleri, Kumru Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

        Burada helallik alındıktan sonra çift için aynı mahalledeki Şenyurt Helvacıoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Bükü çiftinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene, Alaattin ve Nuray Bükü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kumru Kaymakamı İbrahim İşleyen, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ile vatandaşlar katıldı.

        Ünye ilçesinden Kumru'ya cenazeye gitmek için 61 AR 844 plakalı otomobilleriyle yola çıkan Alaattin ve Nuray Bükü'den haber alamayan yakınları, dün durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmiş, yapılan çalışmada, aracın Pösküden mevkisindeki Elekçi Irmağı'na devrildiğ belirlenmişti.

        Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde, Alaattin ve Nuray Bükü'nün cesetleri bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Cenazeye giderken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        Cenazeye giderken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        Cenazeye giderken dereye savrulan otomobildeki karı- koca hayatını kaybetti
        Cenazeye giderken dereye savrulan otomobildeki karı- koca hayatını kaybetti
        Ordu'da kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu
        Ordu'da kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu
        Ordu'da kamyonetin fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da kamyonetin fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapalı Karadeniz-Akdeniz yolundaki çalışmalarda s...
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapalı Karadeniz-Akdeniz yolundaki çalışmalarda s...
        Ordu'da fırtına ve sağanak; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
        Ordu'da fırtına ve sağanak; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi